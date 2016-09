Freudenstadt Auf Kommunen  rollt  was zu

Profitieren könnten die Kommunen allerdings von freien Kapazitäten, die durch die Verringerung des Flüchtlingszustroms im Kreis entstanden sind. Denn neben den Gemeinschaftsunterkünften hat der Landkreis zu Spitzenzeiten der Zuwanderung auch mehr als 200 Privatwohnungen im Kreis für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen angemietet, die jetzt nicht mehr benötigt werden. "Ich habe mit den Kommunen die Übereinkunft, dass wir keine der angemieteten Wohnungen kündigen werden, bevor wir sie nicht nach Rücksprache mit Vermieter und Bürgermeister der Gemeinde als möglicher Nachmieterin für die Anschlussunterbringung angeboten haben", so Rückert.

Ausnahme Waldachtal

Ein Angebot, auf das die Gemeinden derzeit gerne zurückgreifen, mit einer Ausnahme: Waldachtal. Dort hat laut Landrat Bürgermeisterin Annick Grassi versichert, dass sie ausreichend Wohnraum für die zu erwartenden Asylanten in der Hinterhand habe und die vom Kreis angemieteten Wohnungen daher nicht benötige. Daraufhin hat der Landkreis die Verträge mit bisher fünf Vermietern in Waldachtal gekündigt.

Dass parallel Flüchtlinge aus Talheim und Waldachtal in den vom Landkreis als Sammelunterkunft angemieteten "Sattelacker-Hof" in Lützenhardt verlegt wurden, sorgte vor Ort für viel Unmut und ein noch andauerndes gerichtliches Nachspiel. "Wir mussten aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der Rechnungsprüfung so vorgehen", verteidigt der Landrat die Vorgehensweise des Kreises. Denn zwischen Gemeinschaftsunterkünften und privaten Mietwohnungen gebe es einen entscheidenden Unterschied: Während die Privatwohnräume mit gesetzlicher Kündigungsfrist angemietet wurden, sind die Mietverträge für die Großobjekte wegen der höheren Investitionen – vor allem für den Brandschutz –­ in der Regel auf zehn Jahre ausgelegt, so auch beim "Sattelacker-Hof".

"Ich verstehe die Verärgerung der Vermieter und der Mitarbeiter im Arbeitskreis Asyl, die eine dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge mit Blick auf die Integration für besser halten", so Rückert. Allerdings seien ihm im Fall Waldachtal die Hände gebunden gewesen: "Wir finanzieren die Flüchtlingsunterbringung mit Steuergeldern. Deshalb können wir nicht kündbare Mietverträge weiterlaufen lassen, während in der Gemeinschaftsunterkunft Leerstände sind. Das wird der Rechnungshof nicht akzeptieren." Die Kündigungen von Waldachtal seien jedoch die Ausnahme, da ist der Landrat sich sicher: Die Bürgermeister, mit denen er bisher gesprochen habe, wollten jede vom Landkreis gemietete Wohnung übernehmen.

Für die Anschlussunterbringung müssen die Flüchtlinge nach Vorgabe der Landesregierung entsprechend der Einwohnerzahl auf die Kommunen verteilt werden. "Natürlich wollen wir den Menschen ermöglichen, in dem Ort zu bleiben, in dem sie bisher waren", versichert der Landrat. Aber durch die vorgeschriebene Verteilung nach Einwohnerschlüssel müssten nun alle Kommunen im Kreisgebiet Flüchtlinge aufnehmen – also auch die Gemeinden, die keine Gemeinschaftsunterkunft haben.

Wohnsitzauflage

Gekoppelt an die Anschlussunterbringung ist eine Wohnsitzauflage. Das heißt, die Flüchtlinge müssen in der zugewiesenen Gemeinde wohnen bleiben. Darauf haben laut Landrat vor allem die Ballungsräume großen Wert gelegt, die eine übermäßige Zuwanderung an Flüchtlingen befürchteten. Für die Kommunen im Kreis Freudenstadt bedeutet diese Regelung, dass sie in den nächsten Monaten für einen längeren Zeitraum "ganz massiv Wohnraum zur Verfügung stellen müssen", so Rückert.

Deshalb appelliert der Landrat an die Privatvermieter, die vom Kreis angemieteten Wohnungen jetzt den Kommunen zur Verfügung zu stellen. "Die Gemeinden sind ebenso seriöse und pünktlich zahlende Mieter wie der Landkreis", so der Landrat.