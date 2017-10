Freudenstadt Auf Heinrich Schickhardts Spuren

Freudenstadt. Der erste Stadtbaumeister Freudenstadts, Heinrich Schickhardt, hat in Montbéliard (im Deutschen "Mömpelgard") einige Architekturzeugnisse geschaffen – darunter Teile des Herzöge-Schlosses als malerischem Mittelpunkt der Stadt sowie die evangelisch-lutherische Kirche St. Martin. Sie ist das älteste noch erhaltene Kirchenbauwerk Frankreichs aus der Zeit der Reformation. Die Kirche entstand fast zeitgleich mit der Freudenstädter Stadtkirche. Beide tragen die Handschrift des Renaissance-Baumeisters Schickhardt.

Zauberhafte Atmosphäre

Der Reisebus war voll belegt, als die Freudenstädter Gäste-Guides sowie städtische Angestellte und weitere Interessenten unter der organisatorischen Regie von Petra Rau (Freudenstadt Tourismus) am frühen Morgen am Unteren Marktplatz aufbrachen. Nach dreistündiger Fahrt erwartete Stadtführerin Evelyne Boilaux die Reisegruppe in Montbéliard. Die Straßen der Stadt mit ihren schmalgiebeligen Altstadthäusern strahlen eine zauberhafte Bohème-Atmosphäre aus. Und das ans deutsche, ordentlich-artige Fassadenbild gewöhnte Auge entdeckte plötzlich die Reize ungewohnter Pastellfarben in Kombination mit romantischen Formen und Spitzweg-Idyllen. Im historischen Museum traf die Gruppe den Vorsitzenden des Heimatvereins von Montbéliard, der gleich eine Kopie der Karte des alten Württembergs entfaltete.