Freudenstadt Auf Erkundungstour in Nagold

Freudenstadt. Eine Gruppe der Bürgeraktion Freudenstadt hat in Nagold besichtigt, was von der Gartenschau im Jahr 2012 zum Nutzen der Bürger und der Stadt übrig geblieben ist. Thomas Ebinger, der Technische Leiter der Staatsklenge Nagold, leitete die Führung. In der Staatsklenge werden Samen aus Fichtenzapfen gesammelt, aufbereitet und weiterverkauft.