Freudenstadt Auf der Suche nach Erfrischung

FreudenstadtSchulleiterin Perdita Toll und die Feuerwehr Freudenstadt haben den Schülern des Kepler-Gymnasiums eine willkommene Abwechslung bereitet: In den Pausen wurde ein Schlauch an den Hydranten im Schulhof angeschlossen, um die Kinder abzukühlen. "Es gibt ja kein Hitzefrei mehr, also habe ich die Feuerwehr angerufen und gefragt, ob sie uns einen Schlauch und die passenden Anschlüsse bereitstellen", erklärt Toll. "Wir haben bis 15.30 Uhr Unterricht, in der Mittagspause schalten wir das Wasser noch mal an."

Pünktlich um 10.45 Uhr nahm der Hausmeister – selbst ehemaliger Feuerwehrmann – die Riesen-Dusche erstmals in Betrieb. Wenige Minuten später waren die ersten Schüler schon klatschnass und sichtlich amüsiert. Auch an anderen Orten in Freudenstadt freute man sich über eine Abkühlung.