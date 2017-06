Freudenstadt Auf den Spuren der Reformation

Freudenstadt. Der Kinderchor aus Altensteig absolviert über 15 Auftritte in einem Schuljahr. Mehrtägige Konzertreisen führten ihn nach Belgien, Tschechien oder Spanien. Auf seiner aktuellen Konzertreise folgt der Kinderchor den Spuren der Reformation durch den Südwesten.

Der Chor ist am Weltflüchtlingstag zu Gast in Freudenstadt, weil das Engagement des Freundeskreises Asyl bei ihm auf offene Ohren stößt. Reformation, Musik, Menschenliebe und Toleranz könnten und dürften nicht auseinander dividiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Freundeskreises Asyl. Ein zweites Mal wolle der Chor deshalb die ehrenamtliche Arbeit des Freundeskreises unterstützen. Der Christophorus-Kinderchor aus Altensteig musiziert Chormusik aus fünf Jahrhunderten. Mit Heinrich Schütz wählten die elf- bis vierzehnjährigen Choristen einen prominenten Vertreter lutherischer Kirchenmusik in der Zeit vor Bach. Es folgen Werke von Zeitgenossen Luthers bis zu Vertretern der Moderne, darunter Bestors "Prayer oft the Children" oder Petersons "Hymn to Freedom". An der Orgel musiziert Matthias Hinderer aus Wart. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Spenden kommen dem Freundeskreis Asyl zugute.