Freudenstadt Auf Bärenwiesen ist einiges im Gange

Bauarbeiten kommen sich nicht ins Gehege

Und so soll es einmal aussehen: Die Straße ist als Verlängerung der Friedrich-List-Straße gedacht, die dann nach einem kurzen Stück auf dem Dobelweg wieder auf dem Feldweg in Richtung Waldrand führt. Etwa auf halbem Weg dorthin biegt sie dann um 90 Grad in Richtung Panorama-Bad ab und soll so einen weiteren Zugang zu den Bädern schaffen. Nötig sei dies, weil die Parkplätze unterhalb des Panorama-Bads beim Stadion nicht ausreichen, wenn noch das Freibad dazu kommt, so Müller.

Es habe einen Koordinationstermin gegeben, damit sich die Baustellen an der Straße und an der Waldorfschule nicht ins Gehege kommen. "Das passt so gut", sagt Müller. Derzeit sei die Baustelle nicht über den üblichen Weg erreichbar. Die alternative Route führe in der Übergangszeit am Friedhof vorbei und dann entlang des Dobelwegs zur Waldorfschule.

Dort wird der Westflügel und ein Forum, das die Gebäudeteile verbinden soll gebaut (wir berichteten). Der Spatenstich dafür war im Juni. Zum Schuljahr 2017/2018 soll das Gebäude bezogen werden.