Freudenstadt Auf allen Baustellen läuft es – fast

Den Stand der Dinge legte Rudolf Müller, Leiter des Stadtentwicklungsamt, in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag dar – auf Nachfrage aus dem Rat. Wolfgang Tzschupke äußerte den Eindruck, an der Bacherkreuzung gehe nicht viel. Da prustete Müller etwas verständnislos los. Der Eindruck täusche gewaltig. Die Arbeiten seien "völlig im Plan". Wenn das Wetter mitspiele, sollen die Straßenbauarbeiten zum Jahresende komplett abgeschlossen sein. Lediglich die beiden Stützmauern würden wohl erst 2018 fertig.

Auch am Promenadeplatz sei alles im grünen Bereich. Das Projekt sei "völlig im Terminplan" und soll am 30. November abgeschlossen sein. Ungewisser sei die Lage auf der Baustelle Bahnhofstraße. Täglich träten neue Probleme zutage, so Müller, vor allem mit den alten Gas- und Wasseranschlüssen. Mit dem Verlauf sei er deshalb "nicht ganz so zufrieden".

Im Moment seien alle Probleme im Griff. Aber sie zu lösen, koste Zeit. Es werde wohl "deutlich Ende Oktober", bis die Arbeiten abgeschlossen werden könnten.