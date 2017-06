Freudenstadt Auch schwierige Zeiten durchlebt

Für die nächste Spielrunde wurde wieder eine Mannschaft gemeldet, die aber laut Verein noch Verstärkung brauchen könnte. Jeden Donnerstag besteht die Möglichkeit, ab 17 Uhr in der "Unteren Mühle" in Ehlenbogen an einem Probetraining teilzunehmen. Der Freudenstädter Sportkegelclub spielt in der Bezirksklasse B. Dabei darf nicht nur mit der Vollkugel, sondern auch mit der bei den Hobbykeglern beliebten Lochkugel gekegelt werden.