Freudenstadt Arbeiten von drei Künstlern

Amadou Bah, ein junger Mann aus Guinea, der seit 2015 in Freudenstadt lebt, hat bereits mit Arbeiten, die er in Freihandsticktechnik verfertigte, Geld verdient. Mit einer Nähmaschine erstellt er kleine Kunstwerke, die sich der Farben und Ornamente seiner Kultur bedienen. Der Kunstsalon startet am Samstag, 4. Februar, um 19 Uhr im Kunsthaus in der Hirschkopfstraße 4. Es gibt Live-Musik am Piano. Der Eintritt ist frei.