Freudenstadt Arbeit ist vielfältiger geworden

Freudenstadt. "Asyl – eine neue Heimat finden". Mit dieser grundsätzlichen Zielsetzung befasste sich die Mitgliederversammlung des Freundeskreises Asyl in Freudenstadt. Die Vereinsmitglieder spürten an diesem Abend untereinander eine weithin große Bereitschaft zur Mithilfe, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.