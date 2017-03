Freudenstadt App made in FDS erleichtert Studenten Alltag

Die Idee zur Entwicklung einer Anwendungssoftware für Smartphones und Tablets stammt von Marc Klunzinger. Für das Projekt konnte er vor einem Jahr seine beiden Kommilitonen, Marc Fischer und Thomas Steinhart, begeistern. Die drei studieren Wirtschaftsinformatik im fünften Semester. Fischer hat einen Ausbildungsvertrag bei der Homag AG in Schopfloch, Klunzinger ist dualer Student bei der Firma IT+S in Freudenstadt, und Steinhart ist beim Unternehmen Arburg in Loßburg angestellt.

In den vergangenen Monaten hat die Entwicklergruppe in Eigenleistung die DHBW-VS App für die Plattformen Android und iOS (Apple) entwickelt. "Wir haben unsere Entwicklergruppe ›AppDeVS‹ genannt", wobei De für Developer steht, berichtet Marc Klunzinger. Die drei Studenten arbeiteten während des Projekts eng mit dem hochschuleigenen IT-Servicecenter, Martin Kimmig vom Education Support Center und ihrem Studiengangsleiter, Stefan Stoll, zusammen, um Funktionen abzustimmen und Punkte wie die Parkplatzabfrage oder die Kontaktdaten der Lehrkräfte bereitstellen zu können.

Hochschulinfos aufs Handy