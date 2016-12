Freudenstadt App erinnert an Tonne

Die Abfallfibel enthält den aktuellen Abfuhrplan und viele Informationen zum Thema Abfall, teilt das Landratsamt mit. Gleich auf der Titelseite wird auf die neue, kostenlose "AbfallAppFDS" des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Freudenstadt aufmerksam gemacht. Die App erinnert an alle Abfuhrtermine von Restmülltonne, Biotonne, Gelber Sack und Papiertonne im Landkreis. Die Termine der Gartenabfallabfuhr, Sperrmüll-, Schrott- und Elektronikschrottabfuhr sowie der Problemmüllabfuhr sind mit dabei. Wer den herkömmlichen Abfallkalender in Papierform bevorzugt, kann ein für seinen Wohnort individuelles, druckfertiges PDF herunterladen. In der Abfallfibel stehen ferner der Abfuhrplan 2017 für den jeweiligen Wohnort zum Heraustrennen, die Abfuhrtermine für die zwei gemeinsamen Abfuhren von Sperrmüll, Schrott und Elektronikschrott sowie für die Gartenabfälle und die Abfuhr von Problemabfällen. Dazu gibt es ein Kapitel "Problemabfälle sicher entsorgen".

Seit zwei Jahren werden die Biotonnen im gesamten Landkreis mit Hilfe eines Störstoffdetektors kontrolliert. Der Anteil an falsch eingeworfenen Abfällen sei von 4,73 auf 2,16 Prozent gesunken. Um die Qualität des Bioabfalls weiter zu verbessern, wurde die Prüfempfindlichkeit des Detektors mittlerweile erhöht.

Kostenlose Führungen durch die Bioenergie-Anlage gibt es am 24. März, 23. Juni, 29. September und 24. November, jeweils ab 14 Uhr. Anmeldung: Telefon 07441/92 0 50 53 oder 9 20 50 54. Auf Anfrage sind für Gruppen weitere Termine möglich.