Freudenstadt Anschluss an das Erdgasnetz

Stadtwerke-Geschäftsführer Rainer Schuler beglückwünschte dazu das Hotelier-Ehepaar Elke und Horst Hoyer mit einem Blumenstrauß. In dem Hotel werden zwei Blockheizkraftwerke, ein Kaminofen und zwei Kochfelder nun mit Erdgas betrieben. Bislang erfolgte dies mit Flüssiggas. Es ist geplant, auch die Heizungsanlage im kommenden Jahr auf den natürlichen Energieträger Erdgas umzustellen. Neben Schuler ließen sich auch der stellvertretende Gasbetriebsleiter Stephan Wolf und Vertriebsleiterin Teresa Moosmann den Einsatz des Energieträgers bei einem Technikrundgang zeigen.

Dass der Teilort Lauterbad ans Erdgasnetz der Stadtwerke angeschlossen wurde, geschah vor allem auf Initiative der Familie Heinzelmann-Schillinger, Betreiber des Wellnesshotels Lauterbad sowie neuer Eigentümer des "Zollernblicks". Anfang 2016 bekundeten sie großes Interesse an der Anbindung an das Erdgasnetz. Ihr Anschluss ist für 2017 geplant.

Auch für private Haushalte gibt es eine Anschlussmöglichkeit an das Erdgasnetz in Lauterbad, so die Stadtwerke. Die Anbindung des Netzes erfolgte über die Gasleitung von der Gasdruckregelanlage im Manbach nach Lauterbad. Dabei wurde eine Mitteldruckleitung in offener Bauweise und im grabenlosen Spülbohrverfahren bis nach Lauterbad verlegt.