Freudenstadt Anne Töpfer übernimmt den Vorsitz

Freudenstadt. Bereits seit zehn Monaten leitete Anne Töpfer kommissarisch die Geschicke der Rheuma-Liga. Sie tritt nun die Nachfolge der langjährigen Vorsitzenden Irmgard Großmann an. Anne Töpfer ist Physikerin und wohnt erst seit zwei Jahren in Freudenstadt. Sie fühle sich jedoch in der Vereinsarbeit wohl, sagte sie.

In ihrem ersten Jahresrückblick informierte die neue Vorsitzende über die zahlreichen Aktivitäten der 509 Mitglieder der Selbsthilfegruppe. Im Gegensatz zum Vorjahr (517) sei hierbei ein leichter Rückgang der Mitglieder zu verzeichnen, erläuterte sie. 386 aktive Vereinsmitglieder hätten sich im vergangenen Jahr in insgesamt 19 Gymnastikgruppen mit Funktionstraining beteiligt. Ein vielseitiges Beratungsangebot habe den Mitgliedern auch im vergangenen Jahr zur Verfügung gestanden, informierte Anne Töpfer. Auch für gesellige Unternehmungen wie Ausflüge, einem Helferabend und einer Weihnachtsfeier sei im Rheuma-Liga-Jahresprogramm Platz gewesen. Mit Dias wurden die gemeinsamen Unternehmungen nochmals in Erinnerung gerufen.

Anne Töpfer lobte die engagierte Teamarbeit im Sprecherrat. Der seit vielen Jahren veranstaltete Rheuma-Liga-Basar sei inzwischen "ein enormes organisatorisches Konstrukt und viel Arbeit", betonte sie. Deshalb müsse man überlegen, ob die Veranstaltung in Zukunft noch gestemmt werden könne. Obwohl sich viele Helfer engagieren, seien es letztlich immer noch zu wenig.