Freudenstadt Angina ist kein Grund für Absage einer Probe

In Freudenstadt und darüber hinaus in der gesamten Region war Jehl, geborene Haug, als Musiklehrerin und Dirigentin eine bekannte Persönlichkeit, ganze Generationen haben bei ihr Akkordeonspielen gelernt. Denn Maria Haug, die bereits im Alter von sechs Jahren das Akkordeonspielen erlernt und nach einer Ausbildung als Bürokauffrau in Trossingen Musik studiert hatte, war die erste Dirigentin des am 13. November 1949 im Gasthaus Glocke wieder gegründeten Harmonika-Club BZ Freudenstadt. BZ stand dabei für den "Nachbarschaftsverein Beißzange", der nach der kleinen Straße Beißzange hinter der Stadtkirche benannt wurde.

Kaum mehr vorstellbar sind die Bedingungen, unter denen Maria Haug in den Nachkriegsjahren Musikunterricht erteilte. Mit einem alten geborgten Fahrrad, ihre Handharmonika auf den Gepäckträger geschnallt, fuhr Fräulein Haug bei Wind und Wetter zu ihren Musikschülern im ganzen Kreis. Bei Regen oder Schnee spannte sie kurzerhand eine Plastikplane über ihr Instrument.

Zudem mussten der Musikunterricht und die Orchesterproben in Freudenstadt viele Jahre lang in einer zugigen Holzbaracke in der Rappenstraße gegeben werden. Weil es im Winter im alten Schuppen erbärmlich kalt war, musste jeder Akkordeonschüler zum Unterricht ein Brikett mitbringen.