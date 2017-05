Freudenstadt Angesagte DJs und harte Beats

Von Mittags bis spät in die Nacht wummerten die Bässe am Sulzhau. Während die Feiernden in der Hitze tagsüber in Zelten und in überdachten Lounges Schutz vor der warmen Sonne fanden, brachte die Nacht dann Kühlung. Und wer nach 15 Stunden Party noch nicht genug vom Feiern hatte, fuhr mit dem Shuttlebus ins "Martinique", wo die Party dann bis 7 Uhr am Morgen weiter ging.

Die Uhrzeit sei deshalb gewählt worden, damit die Feiernden einen Anschluss an den Nahverkehr haben und so sicher wieder nach Hause kommen, sagte die Sprecherin.

Aber was für die Feiernden günstig war, sorgte bei einigen Anwohnern für Ärger: Denn am Freudenstädter Hauptbahnhof blieb nach der Partynacht viel Müll liegen, den die Anwohner dann auflasen.

Von diesem Umstand sei sie überrascht, sagte die Sprecherin des Teams. Sie versprach, bei künftigen Veranstaltungen, die Besucher darauf hinzuweisen, den Müll richtig zu entsorgen. Auch würden Mitglieder des Organisationsteams selbst schauen, dass beim Hauptbahnhof alles sauber bleibt.