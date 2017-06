Freudenstadt Angeklagter hüllt sich in Schweigen

Freudenstadt. Der Angeklagte soll eine Frau in alkoholisiertem Zustand bedroht und geschlagen haben. Es war in einer Nacht im Dezember vergangenen Jahres, als der Angeklagte mit seiner damaligen Freundin und jetzigen Verlobten gemeinsam mit einem anderen Paar in Freudenstadt in verschiedenen Lokalen unterwegs war. Irgendwann trennten sich die Wege der beiden Paare.

Gegen 3.55 Uhr kam es laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Rottweil im Treppenhaus und in der Wohnung des Angeklagten zu Tätlichkeiten. Der Angeklagte soll mit der Faust gegen den Kopf der Frau geschlagen und ihr dabei Hämatome und Platzwunden zugefügt haben. Nach weiteren Tätlichkeiten im Treppenhaus sei die Frau in die Wohnung des Mannes geflüchtet, worauf dieser die Tür eingetreten habe. Der Frau sei es irgendwann gelungen, aus der Wohnung zu flüchten und zu dem befreundeten Paar zu laufen, das die Polizei verständigte.

Ein Blutalkoholtest habe einen Wert von 1,41 Promille ergeben, sagte die Staatsanwältin. Auf Nachfrage von Amtsgerichtsdirektor Michael Gross verweigerte der Angeklagte die Aussage.