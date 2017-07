Freudenstadt Angeklagter bekommt Bewährung

Freudenstadt/Rottweil. Die 1. Große Jugendkammer setzte die Vollstreckung der Jugendstrafe zur Bewährung aus. Die viertägige nichtöffentliche Hauptverhandlung habe erbracht, dass der zur Tatzeit jugendliche Angeklagte im Rahmen einer Auseinandersetzung in Freudenstadt am 5. Juli 2015 einem 19-jährigen Mann einen Faustschlag gegen den Kopf versetzt hat, ohne dabei den Tod des Opfers billigend in Kauf zu nehmen, heißt es in der Mitteilung des Gerichts.

Durch den Schlag erlitt der Geschädigte eine schwere Hirnblutung, der er noch in den Morgenstunden des selben Tages erlegen ist. Nach den Feststellungen der Kammer ging diesem Schlag folgender Sachverhalt voraus:

Die Gruppe um das spätere Opfer geriet nach Verlassen des Stadtfests im Bereich des Stadtbahnhofs gegen 2 Uhr in eine Auseinandersetzung mit einem zur Tatzeit 22-Jährigen, in deren Verlauf die Gruppe um das spätere Opfer auch mit einem Messer bedroht wurde.