Freudenstadt Amüsante Schwabenforschungen

"Seit Jahren wird versucht, das Schwäbisch zu etablieren, aber das ist wohl ›not possible‹", gab Dodokay zu. "Abartig", dieses Adjektiv hatte der – wie er sich selbst bezeichnete – Vorzeigeschwabe- für eine ganze Reihe von schwäbischen Redewendungen parat. Filmausschnitte und Werbeblocks aller Art, von Politikerreden über Dokumentationen, unterlegte er mit den schwäbischen Texten und verfremdete Inhalt und Sprache so sehr, dass die Diskrepanz zwischen Bild und Text zum Lachen anregte.

Aufwachsen in "Albtraumdorf"

Der Komiker verstand es, sein Publikum zu unterhalten, plauderte aus seiner Kindheit, erzählte "echt wahre" Erlebnisse mit den Nachbarn und betonte, in einem schwäbischen "Albtraumdorf" groß geworden zu sein. Die Bauernregeln der Nachbarin Frau Metzger oder eigene Wortspiele gab er schonungslos zum Besten – "Schämst du dich für deine Alte, schubs sie in eine Gletscherspalte".

Seine Ideen stammen aus Beobachtungen etwa beim Einkaufen oder bei Grillabenden. Auch die Nachbarschaft dient Kuhn als Ideengeber. "I han sie arsch gar net kennt", zitierte der Comedian seine viel zu laute Nachbarin und outete sich nebenbei als Star Wars- und James Bond-Fan.

Stetig wechselte Dodokay zwischen seiner Live-Performance und den vorbereiteten Videoschnipseln aus Film, Funk und Politik. Viel Gelächter gab es für die Einspielungen mit den schwäbischen Kommentaren.

In seinen "Schwabenforschungen" scheinbar weit vorangeschritten, erklärte er, dass "de Chinese" an allem schuld ist und der Schwabe von sich gerne in der dritten Person spricht. Feuerwehrkommandant Herbert Nägele, eine von Dodokays Figuren, sonst geselliger Urschwabe, mutierte angesichts einer auf ihn gerichteten Fernsehkamera zum Hochdeutsch sprechenden "Albtraum", und sogar die Arzthelferinnen würden beim Anblick nicht schwäbischer Patienten zu einer ganz eigenen Spezies werden, erklärte der Comedian.

Ein launiger Abend, bei dem Dodokay tief in die Schwabenseele blickte. Dieser Menschenschlag sei rhetorisch gewandt und würde furchtbar gern die Dinge kommentieren, dabei aber meist daneben liegen.

Immer noch ein Dauerbrenner im Programm des Comedians ist der "SV 49". Da treten Politiker auf, die Programmvorschläge zum Jubiläum des "SV 49 Leimerstetten" machen, und eine Angela Merkel, die sich für die vereinseigene Zumba-Gruppe ausspricht.

Witzig waren auch seine Beobachtungen dazu, wie der Schwabe mit dem Tod umgeht. "Er hatte einen schenen Tod, aber er isch halt arg o’gschickt in d’Ernte nei gschdorba", ließ Dodokay sarkastisch verlauten.

Am Ende bekam er die Kurve zur guten Seele des Schwaben: "Die Sprache sagt viel über ein Volk aus. Mir sind eigentlich arg nette Typen, nur die Sprache ist eben grob." Das hatte Dodokay mit seiner Show eindrucksvoll bewiesen. Am Ende gab es viel Applaus und die erwünschten Zugaben.