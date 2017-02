Freudenstadt Am Wichtigsten ist die Akzeptanz

"Demenz ist wie ein Verlust von Kontrolle, aber das bietet auch die große Chance für den Menschen, dass er eine Seite leben darf, die er vorher nicht ausleben konnte oder wollte. Es bricht einfach aus ihnen heraus", erklärt Anneliese Paulus.

Auch zu diskutieren oder zu widersprechen bringe bei Dementen nicht wirklich etwas, da es sonst zum Kampf komme und zu nichts anderem, sagt die gelernte Krankenschwester. Was der Patient äußert, erlebe er in dem Moment auch, oft seien das Erinnerungen. "Als Orientierter kann ich diese als Erinnerungen einordnen, aber als Dementer kann ich sie nicht von der Realität unterscheiden. Ich lasse ihnen diese Erinnerung und fördere sie. Ich sage zum Beispiel nicht, dass die Mutter, zu der sie wollen, schon lange tot ist, sondern ich frage stattdessen etwas wie: Was macht denn Ihre Mutter jetzt gerade ohne Sie zu Hause?"

Aber nicht nur Gespräche gehören zu ihren Methoden, auch Berührungen seien wichtig. "Oft leben Demente so zurückgezogen, dass sie keiner mehr berührt", berichtet Paulus. In der Demenz kann sie inzwischen auch etwas Positives sehen, denn oft kämen neue Wesenszüge zum Vorschein und die Dementen seien frei und glücklich, da sie sich um nichts mehr kümmern müssen: "Es ist ihnen egal wer die Wäsche macht, kocht oder die Rechnungen bezahlt." Oft würden auch Dinge aufgearbeitet, die während des Lebens zur Seite geschoben wurden.

Arbeit lässt sie nicht kalt

Ihre Arbeit lässt die Krankenschwester auch nicht kalt. "Ich könnte das nicht den ganzen Tag machen, das würde mich zu sehr auslaugen", sagt Paulus. Besuche macht sie trotzdem beinahe täglich. Diese dauern zwischen 30 und 60 Minuten. "Dass ich regelmäßig zu ihnen komme und mit ihnen rede, ist wichtig. Die Wenigsten kennen meinen Namen, sie erkennen mich aber trotzdem", erzählt sie. Ihre Patienten besucht sie ein bis drei Mal pro Woche. Auf weniger lässt sie sich nicht ein, denn die Regelmäßigkeit darf ihrer Meinung nach nicht leiden. Deshalb geht sie auch nie länger als zwei Wochen in den Urlaub.

Bei all dem baue sie zwar eine Beziehung zu jedem Patienten auf, aber es seien eben doch nicht ihre Angehörige, was die Arbeit einfacher mache. Allerdings hat Anneliese Paulus auch in der eigenen Familie Erfahrungen mit der Krankheit gemacht: "Ich habe meine eigene Mutter zehn Jahre lang begleitet. Die Mutter, die mir zum Geburtstag gratuliert hat, war eines Tages nicht mehr da, obwohl sie noch gelebt hat. Die Demenz ist wie ein schrittweiser Abschied von einer Person wie man sie kannte."

Unterstützung von Stiftung

Unterstützt durch die Irene-Kaufmann-Stiftung aus Freudenstadt betreut Anneliese Paulus auch eine Gruppe im Senioren- und Pflegeheim Oettinger am Kienberg. In ihrer Gruppe sind fünf bis sieben Personen – das ist tagesabhängig. Einmal in der Woche kommt ihre Gruppe für eine gute Stunde zusammen. Anneliese Paulus betont auch hier wieder wie wichtig nicht nur die Methode, sondern auch die Regelmäßigkeit ist, damit die Demenz verlangsamt werden kann, im besten Fall sogar Fähigkeiten erhalten kann, die sonst verloren gingen.

"Wenn es etwas gibt, um Demenz aufzuhalten, dann möchte ich das lernen", das war der Vorsatz, mit dem Anneliese Paulus "Validation" gelernt hat. Dabei handelt sich um eine Kommunikationsmethode mit alten dementen Menschen, bei der sie so akzeptiert werden, wie sie sind.

Am 10. März, wird Beate Scherer, Lehrerin für "Validation" aus Mannheim nach Freudenstadt kommen, um einen Vortrag zum Thema "Demenz und Validation" zu halten. Der Vortrag beginnt um 17 Uhr in der Commerzbank am Marktplatz in Freudenstadt.

Vor 15 Jahren wurde die Stiftung gegründet, um ältere Menschen im Raum Freudenstadt zu unterstützen. Seither wurden Projekte wie der Senioren-Bus, der Bewegungsparcours am Kienberg, Sitzbänke am Wegesrand und die Anschaffung von Laiendefibrillatoren unterstützt. Validation unterstützt die Stiftung seit rund zehn Jahren. Auch die Bezahlung der Arbeit von Anneliese Paulus im Haus am Kienberg wird von der Stiftung übernommen. Doch auch kleinere Unterstützungen für ältere Menschen werden gegeben. Die Namensgeberin war eine reiche Fabrikantin, die in Freudenstadt ihren Ruhesitz gefunden hatte. Sie hinterließ rund eine Million Euro. Da sie keine nahen Verwandten hatte, entschied sie sich, ihr Geld nach ihrem Tod an eine Stiftung zu vermachen.