Freudenstadt Am Ruhestein gehen die Bauarbeiten voran

Region. Dies teilt die Nationalpark-Leitung mit. Trotz Baustelle seien alle Einrichtungen vor Ort zugänglich. Seit Mitte September gebe es noch eine weitere große Baustelle am Ruhestein – auf der gegenüberliegenden Straßenseite vor dem derzeitigen Nationalparkzentrum in der ehemaligen Villa Klumpp. Zeitgleich mit dem Neubau wird die Infrastruktur im gesamten Gebiet um den Ruhestein modernisiert. Schon lange überfällig sei die Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen gewesen, die noch aus den 1930er-Jahren stammen und störanfällig geworden seien. Eine Datenleitung habe es bisher noch gar nicht gegeben, sie werde nun verlegt.

"Gäste des Nationalparkzentrums und der Ruhesteinschänke sowie Wandernde müssen aufgrund der Bauarbeiten kleine Umwege in Kauf nehmen, um an ihren Wunschort zu gelangen", heißt es in der Pressemitteilung weiter. Sowohl das Nationalparkzentrum als auch die Ruhesteinschänke haben aber wie gewohnt geöffnet. Die Parkmöglichkeiten­ direkt an der Ruhesteinschänke seien leicht eingeschränkt, Richtung Skisprungschanze bestehe aber noch weiterer Parkraum.

Der barrierefreie Zugang zum Nationalparkzentrum sei ebenfalls beeinträchtigt. Die Mitarbeiter des Nationalparkzentrums helfen aber allen Menschen, die dabei Unterstützung benötigen, den kurzen, aber steilen und holprigen Fußweg zum Haus zu bewältigen. "Durch die aktuellen Bauarbeiten direkt vor dem Nationalparkzentrum sind ein paar Einschränkungen nicht zu vermeiden. Wir versuchen aber die Unannehmlichkeiten für unsere Gäste so gering wie möglich zu halten", so Charly Ebel, der Leiter des Fachbereichs Besucherinformation. "Gleichzeitig freuen wir uns über die neue moderne Infrastruktur, die die Versorgung am Ruhestein für alle Anlieger und Gäste deutlich verbessert."