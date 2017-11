Freudenstadt Am Anfang war das Wort – dann kam Martinez

Martinez realisierte früh, dass ihm die Sprache Grenzen setzen würde, so die Veranstalter. Als Pantomime spielt er in vielen Ländern und kann ohne Worte eine Botschaft vermitteln. Sein aktuelles Programm heißt "Meine Bibel". Martinez sagt: "Die Kunst der Pantomime ist universell, weil sie sich über Sprachgrenzen hinwegsetzt. Alle meine Themen sind universell: über Wasser, über Menschenrechte, über die Zeit. Die Bibel gibt es in 4000 Sprachen. Sie ist das universellste Buch überhaupt."

Mit Charme, Humor und Tiefgang nimmt er die Zuschauer mit in seine Lieblingsgeschichten. Carlos Martinez hat in seiner Künstlerkarriere zahlreiche Anerkennungen und Preise erhalten. Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei den Buchhandlungen Rudert in Freudenstadt und Seeger in Dornstetten sowie bei der evangelischen Kirchengemeinde Grüntal. Sie kosten im Vorverkauf für Erwachsene zehn Euro und für Kinder, Schüler, Studenten sowie Auszubildende acht Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt zwölf Euro (zehn Euro ermäßigt).