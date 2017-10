Freudenstadt Alles begann mit Tannennadel-Duft

Dabei würden sich die Anforderungen ständig ändern. So seien etwa Inhaltsstoffe, die man vor drei Jahren noch verwendet habe, heute bereits laut EU verboten. Mittlerweile konzentriere sich die Firma, die ihre Produkte in Freudenstadt entwickelt, gestaltet und produziert, hauptsächlich auf Flüssigkeiten. "Wir füllen in Tiegel, Tuben und Flaschen ab", so Foth. Für gewerbliche Zwecke werde auch in Kanister abgefüllt.

Aktuell 500 verschiedene Produkte auf dem Markt

Aktuell habe das Unternehmen etwa 500 verschiedene Produkte auf dem Markt. Zu den größten Kunden von "Heinrich Hagner" gehören die bundesweit bekannten Drogeriemarktketten. "Unsere Produkte kennen Sie alle", sagte Foth, "etwa 70 Prozent sind aber Privat-Label-Geschäft". Das heißt, dass der Name Hagner auf vielen Produkten nicht zu lesen ist, weil die Kunden diese häufig mit ihren Eigenmarken benennen.

Derzeit arbeiten laut Foth 120 Mitarbeiter bei Hagner in Freudenstadt, etwa 30 Millionen Fertigartikel würden jährlich produziert, und fast die Hälfte des Umsatzes entstehe durch Produkte, die nicht älter als ein Jahr sind. Außerdem berichtete Foth, dass man das "Industriegeschäft" weiter ausbauen wolle: Die Firma produziere nicht nur Kosmetikprodukte sondern inzwischen auch Reinigungsprodukte.

Die "Heinrich Hagner GmbH & Co" gehört zwar immer noch der Familie Hagner. Laut Foth ist sie aber nicht mehr ins operative Geschäft involviert.