Freudenstadt Alle singen das neue Kniebislied

Freudenstadt-Kniebis. Mit den Worten "750 Jahre Kniebis werfen ihre Schatten voraus" begrüßte Dirigent Jochen Klumpp die Besucher und betonte, dass die Trachtenkapelle nun das Festjahr eröffne. Neue, leuchtend rote Behänge mit dem Schriftzug "Trachtenkapelle Kniebis" schmückten die Notenständer. Auch habe man die Tonqualität entscheidend verbessert, um "Blasmusik echt stark" zur Geltung zu bringen, versicherte Klumpp.

Mit einem "Grüß Gott, ihr Freunde", das der Dirigent mit wohltönender Stimme mitsang, begann der Festabend. Viele Probenstunden waren notwendig gewesen, um das abwechslungsreiche Programm auf die Beine zu stellen. Musiker und Dirigent hatten schweißtreibende Arbeit geleistet, um letzten Endes ein beachtliches Repertoire zu bieten.

Los ging es mit dem bekannten Song "I will follow him" aus dem Musical Sister Act, konzentriert geblasen, flott arrangiert und fast ein wenig ehrfürchtig daherkommend. Es folgte der Country- und Popsong "Allways on my Mind", den Elvis Presley im Jahr 1973 vorgestellt hatte. Hier starteten die Tuben und das Schlagzeug, das einen starken Rhythmus vorgab.