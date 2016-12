Der DRK-Kreisverband Freudenstadt hat 17 Sanitätshelfer ausgebildet. Die Absolventen wurden sowohl in Theorie als auch in praktischen Notfallsituationen unter professionellen Bedingungen geprüft. Sanitätshelfer sind überall im Einsatz: auf Dorffesten, Großveranstaltungen, Blutspenden, Radrennen, im Supermarkt oder bei Notfällen. Einige der Sanitätshelfer werden ab sofort als "Helfer vor Ort" (HvO) aktiv. "Helfer vor Ort" sind ausgebildete Sanitätshelfer, die als erstes beim Patienten sind, grundlegende lebensrettende Maßnahmen ergreifen können und die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes überbrücken. Allerdings dürfe nicht vergessen werden, dass dies alles in der Freizeit der Helfer geschieht, teilt das DRK mit. Absolviert haben den Lehrgang Teilnehmer aus den Ortsvereinen Wittendorf, Talheim, Obertalheim, Alpirsbach, Schapbach, Horb, Bildechingen, Eutingen, Dornstetten und Baiersbronn. Dank intensiver Vorbereitung durch die Tutoren haben alle Teilnehmer bestanden.