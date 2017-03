Freudenstadt Aktionstag am "Tor der Ideen"

Das Team des Ideenwettbewerbs "Kirche macht was. Aus deiner Idee" kommt von 10 bis 15 Uhr in Begleitung von Corny’s Cafébus und der Band "Deine Ludder" nach Freudenstadt an das "Tor der Ideen" bei der Stadtkirche. Das aktuelle Thema des Ideenwettbewerbs lautet "Reformation ist stetige Erneuerung. Echt jetzt?". Dazu werden Ideen gesucht, die Kirche und Gesellschaft in Bewegung bringen.

Die Freudenstädter können heute schon einmal inspirierende Gedanken auf einen Aufkleber schreiben und an die Abbildung am Quader hängen. Es handelt sich um ein verkleinertes Abbild der Türen der Wittenberger Schlosskirche, an die Martin Luther der Legende nach seine 95 Thesen angeschlagen haben soll. Der CVJM Freudenstadt unterstützt das Team des Ideenwettbewerbs. Nach dem Aktionstag kann man das Tür-Modell noch bis Dienstag auf dem Marktplatz besichtigen, danach reist es weiter.

Weitere Informationen: www.kirche-macht-was.de