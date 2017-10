Freudenstadt Agentur sucht wieder die Miss Schwarzwald

Veranstalterin ist die "Miss Germany Corporation" aus Oldenburg, nach eigenen Angaben einzige Veranstalterin, die den offiziellen Titel der Miss Germany sowie des Mister Germany verleihen dürfe. Die Jury 2017 setzt sich unter anderem aus Persönlichkeiten wie Jürgen Mack (Geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Park in Rust), Wolfgang Bosbach (Politiker) oder Farina Opoku (Starbloggerin bei NovaLanaLove) zusammen.

Zwei Durchgänge und ein Laufsteg-Interview

Präsentieren werden sich die Teilnehmerinnen am 10. Oktober 2017 zunächst in Abendmode und durch ein kurzes Laufsteg-Interview, im Anschluss folgt ein Bademoden-Durchgang, danach die Siegerehrung. Die Erstplatzierte qualifiziert sich für die Wahl zur Miss Baden-Württemberg, die Landessiegerin wiederum nimmt am Miss-Germany-Camp auf Fuerteventura sowie an der Miss-Germany-Endwahl im Europa-Park in Rust am 24. Februar 2018 teil. Für alle Teilnehmerinnen gibt es Sachpreise, unter anderem eine kosmetische Zahnaufhellung. Die Teilnahmebedingungen: deutsche Staatsangehörigkeit, ledig, kinderlos, 16 bis 29 Jahre alt und keine Oben-Ohne- oder Nacktaufnahmen.