Freudenstadt Afrikaner stellt sich gleich nach dem Einbruch

Die beiden seien zu Fuß zum Busunternehmen gegangen, wo der Mittäter mit einem Schlüssel die Tür geöffnet habe. Seinen Beuteanteil – 80 Euro – habe er gleich erhalten. Dann hätten sich ihre Wege wieder getrennt. Am anderen Morgen sei er zum Polizeiposten Baiersbronn gegangen, um sich zu stellen. Dieser war jedoch am Heiligabend nicht besetzt. Daraufhin sei er mit dem Bus nach Freudenstadt zum dortigen Polizeirevier gefahren, um die 80 Euro Beute wieder abzugeben und sich selbst anzuzeigen. Dort habe man ihn jedoch weggeschickt und gesagt, er solle am nächsten Tag wieder kommen, wenn die zuständigen Beamten Dienst hätten. Das habe er dann auch gemacht.

Richter: "Unglaublich"

"Unglaublich, wenn das so gewesen ist", erwiderte Richter Gross darauf und vermutete Sprachschwierigkeiten als Grund dafür. Ein Zeuge, der in der Nähe des Tatorts wohnt, hatte den Afrikaner in der Tatnacht vor dem Busunternehmen stehen sehen und konnte ihn eindeutig identifizieren. Der ermittelnde Polizeibeamte informierte das Gericht auch darüber, dass am Spindschrank ein Schaden über 636 Euro entstanden sei. Die Ermittlungen hinsichtlich des zweiten Täters seien bislang erfolglos geblieben, gab er an.

Nach der Beweisaufnahme regte der Richter an, von einer Strafverfolgung wegen Sachbeschädigung an dem Schrank abzusehen. Der 21-Jährige sei im Dezember 2014 im Kreis angekommen. Seither seien drei Eintragungen im Bundeszentralregister zu verzeichnen, sagte Gross. Zur Tatzeit habe er unter Bewährung gestanden und nur "geduldet" gewesen, da sein Asylantrag bereits abgelehnt worden war. Die Staatsanwältin forderte eine neunmonatige Haftstrafe. Die Verteidigung sprach von "äußerst geringer krimineller Energie" und "ungewöhnlichen Beweggründen" für die Tat. Laut Richter drohe dem Afrikaner nach wie vor die Abschiebung.