Freudenstadt Ärztekammer

Mögliche Nachfolger selbst aufbauen

Ein Teil der Facharztausbildung kann seit 2016 nun auch in ambulanten Facharztpraxen erfolgen und nicht mehr nur im Krankenhaus. Damit werden zwei Ziele verfolgt, so Clever. Zum einen könnten Ärzte so den ländlichen Raum für sich entdecken, und sich vielleicht eines Tages dazu begeistern lassen, ihrem Beruf auf dem Land nachzugehen. Zum anderen könnten die Fachärzte, wenn sie denn die Befugnis zur Weiterbildung von Fachärzten haben, so mögliche Nachfolger für ihre Praxen aufbauen.

Diagnose über Videoanruf?

Außerdem würden Weiterbildungen nun vermehrt im ländlichen Raum stattfinden, um den Ärzten das Landleben schmackhaft zu machen, sagte Clever.

Zwar sei es gut, dass sich die Arbeitszeiten der Ärzte immer weiter vermindert hätten, aber damit tue sich ein weiteres Problem auf: Da wo früher nur ein Arzt seinen Dienst tat, brauche es heutzutage drei Ärzte, sagte Clever. Von daher brauche es heute mehr Ärzte als früher. Zumal sich auch die Behandlungszeiten durch den medizinischen Fortschritt verlängert hätten.

Ein weiteres Thema war die sogenannte Telemedizin, wie sie etwa in der Schweiz und in Großbritannien betrieben werde. Dort gebe es die Möglichkeit für Patienten, sich beispielsweise über das Internet mit einem Videotelefonat eine Diagnose von einem Arzt stellen zu lassen.

Dass so etwas auch im Kreis Freudenstadt von den Patienten bald angenommen werden könnte, das glaube sie nicht, sagte Dorothee Müller-Müll. In gewissen Teilen sei es aber schon Alltag, das Patienten nicht mehr für alles in die Praxis kommen müssten, sagte Clever.

Aber er habe Bedenken, dass sich mit einer Ausweitung der Telemedizin der Ärztemangel beherrschen lasse. Derzeit gebe es Versuche bei Krankenversicherern in der Schweiz, dass Patienten einen günstigeren Tarif bekommen, wenn sie erst mal ein Diagnose über Video stellen lassen und dann nur in die Praxis kommen, wenn das notwendig ist, sagte Clever.

Er wolle sich aber nicht gegen den Fortschritt stellen. Insbesondere in der Notfallmedizin, wenn der Notarzt bei einem Schlaganfall etwa schon erste Daten ans Krankenhaus weiterleite, könnten die Teams dort schon gut vorbereitet den Patienten in Empfang nehmen. Das rette Leben, sagte Clever.

■Die Ärzteschaft Freudenstadt hat 437 Mitglieder. Dazu zählen die Krankenhaus- und die niedergelassenen Ärzte sowie diejenigen, die bereits im Ruhestand sind. Die Ärzteschaft gehört zur Bezirksärztekammer Nordbaden.

■Der Landesärztekammer Baden-Württemberg gehören derzeit mehr als 64 000 Ärzte an.