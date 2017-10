Freudenstadt Ärzte stellen Krankenhaus vor

Kreis Freudenstadt. Die Mitarbeiter des Krankenhauses Freudenstadt sind an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr für die medizinische Versorgung der Bevölkerung des Landkreises Freudenstadt da. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Das Krankenhaus vor Ort" wollen die Chefärzte des Krankenhauses das umfassende Leistungsspektrum der Fachkliniken in kurzer Form an sechs Orten im Landkreis vorstellen.