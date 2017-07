Freudenstadt. Eine Telefonhotline zum Thema "Gesund in den Urlaub" bietet die Krankenkasse DAK-Gesundheit Freudenstadt heute, Mittwoch, an. Ärzte geben von 8 bis 20 Uhr Informationen und Tipps rund um Reisevorbereitung, Impfungen und alles, was bei Krankheit im Urlaub zu beachten ist. Im vorigen Jahr erkrankten sechs Prozent der Urlauber, teilt die DAK mit. Dann stünden Touristen schnell vor Problemen. Das Serviceangebot unter der kostenlosen Rufnummer 0800/ 111 18 41 können Kunden aller Krankenkassen nutzen.