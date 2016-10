Freudenstadt 85 Lehrlinge holen sich Spitzennoten

Jede dritte Auszeichnung ging auch in diesem Jahr an eine Gesellin: Insgesamt 30 Frauen setzten sich in der Konkurrenz durch, darunter auch in traditionellen Handwerksberufen wie bei den Raumausstattern, Konditoren sowie den Malern und Lackierern. Aus dem Landkreis Freudenstadt kommen 15 Sieger.

Die ausgezeichneten Absolventen und Lehrbetriebe aus dem Kreis Freudenstadt: Goldschmied Tim Udvardi-Lakos aus Freudenstadt (Ausbildung bei Goldschmiedemeisterin Lucia Steimle in Horb); Fenster- und Glasfassadenbau Florian Wussler aus Horb (Firma NP Fenster GmbH in Waldachtal); Tischler Jonathan Schwab aus Nagold (Firma Der Schreiner GmbH & Co. KG in Eutingen), Land- und Baumaschinenmechatroniker Philipp Schwab aus Simmersfeld (BayWa AG Eutingen); Fliesenleger Manuel Günthner aus Dornstetten (Günthner Fliesenleger-Meisterbetrieb in Dornstetten); Schilder- und Lichtreklamehersteller Marc Luginsland aus Altensteig (Werbung Gall GmbH in Pfalzgrafenweiler); Sattlerin Svenja Bach aus Alpirsbach (Mönch Sattlermeister 24 Höfe); Automobilkauffrau Jana Koch aus Freudenstadt (Autohaus Muz GmbH in Glatten).