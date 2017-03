Freudenstadt 70er-Hits zünden heute immer noch

Frank Farian, ein Profi im Musikgeschäft, der über Jahrzehnte hinweg erfolgreich wie kaum ein anderer für Deutschland und den internationalen Markt produzierte, ging da kein Risiko ein. Das Musical lebt von den erfolgreichen Hits der 70er- bis 90er-Jahre. Und was damals die Hitlisten stürmte, wird auch heute noch gern gehört, ist eigentlich nie so richtig von der Bildfläche verschwunden.

Die Handlung der Bühnenstory ist schnell erzählt: Sonny, 25 Jahre alt, ein Farbiger aus der Karibik, trifft auf Rose. Es ist die ganz große Liebe. Beide machen bei einem Tanzwettbewerb mit, den Sonnys Truppe gewinnt, aber erst nachdem etliche Hindernisse überwunden sind. So klärt sich auch, wer Sonnys Vater ("Daddy Cool") war. Leider zeigt sich, dass die Mutter (Ma Baker) von Rose schon vor Jahren nur durch eine Intrige eben diesen Mann für sich gewann und seine damals schwangere Freundin zwang, von der Bildfläche zu verschwinden. Dass Sonny sein Leben deshalb ohne Vater verbringen musste, kümmerte die egoistische Ma Baker nicht. Doch als Rose hinter die Lügen ihrer skrupellosen Mutter kommt, erzählt sie ihrem Sonny die Wahrheit. Die Liebenden finden sich für eine neue gemeinsame Zukunft.

Von Anfang bis Ende ist die Person des "Daddy Cool", des früh verstorbenen Vaters, nur für die Besucher sichtbar auf der Bühne. Sie kommentiert, tanzt, resümiert das Geschehen. Die Story , manchmal rasant verwirrend, wird immer wieder mit den großen Hits von "Boney M", "Milli Vanilli", "Eruption", "La Bouche" und "No Mercy" durchbrochen. Aber genau das war es, was das Freudenstädter Publikum begeisterte. Schon bei den ersten Klängen klatschten alle mit, war die Stimmung wie auf einer großen Party. Und so blieb es den ganzen Abend.

Die Schauspieler tanzten und sangen trotz der etwas zu kleinen Bühne fehlerlos und mit großem Können. Man staunte, wie alle diese Beine und Körper durcheinander wirbelten, die Darsteller perfekt ihre Rollen beherrschten und eine hoch professionelle Leistung ablieferten. Wechselnde Bühnenbilder wurden von den Akteuren selber in Windeseile gewechselt.

Die Hauptdarsteller Nadine Kühn (Rose), Anthony Curtis Kirby (Sunny) und Dancecaptain Phillipe A. Blair (Daddy Cool) brillierten in den Hauptrollen. Der Erfolg dieses Musicals scheint aber darin zu liegen, dass die gesamte Truppe, auch die Nebenrollen, mit leistungsstarken und hochmotivierten Darstellern besetzt sind. Da saß jeder Schritt, jeder Ton. Durch die temporeiche und anspruchsvolle Choreographie (Annett Schädlich-Hendrix) konnten die Tänzer erst so richtig zeigen, was sie alles drauf hatten.

Das turbulente Finale bildete dann den strahlenden Abschluss des Abends. Alle Darsteller, diesmal in weißen, glitzernden Kostümen des Disco-Look, tanzten in Formation zu einem Medley von "Boney M"-Hits und rissen das Publikum von den Stühlen. Die zeitgemäße Umsetzung der Songs und Tanzszenen der Superlative sorgten für besondere Momente. Das Publikum dankte es am Freitag Abend mit donnerndem Applaus und begeisterten Zurufen. Auf diese Weise erklatschten sich die Besucher zwei Zugaben.