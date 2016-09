Freudenstadt 50-Kilometer-Strecke verlangt einiges an Kondition

Gekommen waren zur "Tour de Dietersweiler" 177 Radfahrer jeglichen Alters. Auch dieses Jahr wieder hatten Rudi Eberhardt und Jürgen Steiner, die Organisatoren dieser Sportveranstaltung, für die Radfahrer wieder drei interessante Strecken ausgesucht: Die als familienfreundlich ausgeschriebene elf Kilometer lange Strecke führte über die Lautermühle, vorbei an der Kläranlage wieder zurück zum Sportheim. Die 19 Kilometer lange Strecke war schon etwas anspruchsvoller und führte über Lombach und Sulzbach in Richtung Loßburg. Einiges abverlangt wurde den Radfahrern auf der 50 Kilometer langen Strecke. Fast 1000 Höhenmeter waren zu bewältigen.

Vor allem die größten Steigungen bei Ehlenbogen und am Stausee Kleine Kinzig setzten einiges an Kondition voraus. Dementsprechend lautete die Einschätzung eines Radlers dazu: "Diese Strecke ist nicht unter drei Stunden zu schaffen." Die erreichte Zeit war jedoch auch nicht maßgeblich. Denn es ging um das Dabeisein, um sportliche Aktivität und Erholung in der Natur und um das Kennenlernen schöner Wege und Winkel in der Umgebung.

Damit sich die zahlreichen Radfahrer auch zwischendurch erfrischen und stärken konnten, hatten an allen drei Radstrecken fleißige Helfer Verpflegungsstationen aufgebaut. Zudem standen unterwegs Streckenposten zur Verfügung, und jeder Radler bekam vorab eine detaillierte Tourenbeschreibung ausgehändigt. Die kleinsten Radler fuhren mit ihren Kinderfahrrädern mit, wurden per Fahrradstange angehängt oder im Fahrradanhänger mitgenommen. Wenige Radfahrer gingen mit Pedelecs an den Start.