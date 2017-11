Freudenstadt-Musbach (lsk). Immer noch mit Begeisterung ist Willi Haug aus Musbach Segelflieger. In seinem 50. aktiven Jahr bei der Fliegergruppe Freudenstadt absolvierte er mit seiner Pilatus B-4 kürzlich den Abschlussflug. Jetzt überwintert das Metallflugzeug im Hänger. Das Flugzeug hat eine Besonderheit. Es ist die letzte gebaute B-4 von Pilatus. Auch nach 50 Jahren macht das Fliegen Willi Haug viel Freude. Er erlebte die Entwicklung des modernen Segelflugs während seiner Zeit in der Fliegergruppe hautnah mit. Doch am wohlsten fühlt sich der Pilot in seiner B-4 mit der er auch als Kunstflieger über dem Musbacher Flugplatz waghalsige Kurven am Himmel dreht. Über den Winter ist Haug überdies unverzichtbar bei der Werkstattarbeit der Fliegergruppe in der Halle in Musbach.