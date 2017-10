Freudenstadt 400 Gäste säumen den Peters-Catwalk

Dann jedoch startete die Fashion-Show mit flotter Musik und Models, die meist nicht nur über den Catwalk liefen, sondern tanzten, Stimmung machten und das Publikum zum Klatschen animierten. Den Anfang machten die Models mit Outdoorbekleidung in den aktuellen Grautönen, rosé und bordeaux, zum Teil mit edlen Ornamenten bestickt und mit Accessoires abgerundet. Im sportlichen Modebereich wurden atmungsaktive Inspirationen in Signalfarben gezeigt, bei denen die männlichen Models nebenbei auf dem Catwalk einen Breakdance zeigten. Feminine und elegante Abendmode wurde ebenso vorgeführt wie junge Mode im "Destroyed-Look" mit Kapuzenpullis und Sweat-Jogginghosen in den derzeit aktuellen Farbnuancen fuchsia, rot oder royalblau. Die Kombinationen wurden mit Schals und Mützen mit Kaschmiranteil abgerundet.

Ganz nebenbei führte Claudia Nagel mit dem prominenten Fernsehstar ein Interview und entlockte Joachim Llambi auch so manch Privates. Er erzählte dabei, wie er zum Fernsehen kam und dass er als Jurymitglied bei "Let’s dance" keine Textvorgaben habe und sich in der Rolle des "strengen Bösewichts" wohlfühle. Der Moderator beantwortete Publikumsfragen, berichtete über seine peinlichsten Momente und davon, dass er am Wochenende schon mal in der Jogginghose Brötchen hole.

Weitere modische Inspirationen und internationales Flair setzten die Models bei einem "Designerwalk", zeigten Einblicke in den Camouflage-Look und die neuesten Trends in der Männermode, wo Naturtöne wie safran, curry oder auch Messingtöne angesagt sind.

Joachim Llambi assistierte als Glücksfee und zog fünf Gewinner von Peters-Einkaufsgutscheinen aus der Lostrommel. Er erfüllte nebenbei viele Wünsche nach Autogrammen und Selfie-Fotos. Die Gäste hatten Gelegenheit, sich im Kaufhaus umzusehen, an einem Türkranz-Workshop des Blumengeschäfts "Unverblümt" teilzunehmen, sich am Fingerfood von "Aufgetischt" zu bedienen oder an der "Candy-Bar" des Cafés Pause zu naschen. Stände hatten auch Alpirsbacher Klosterbräu und "Tutto-Vino" . Das Team von "Haarkunst" zeigte aktuelle Frisurentrends, am Stand von Foto-Reich konnte ein spaßiges Erinnerungsfoto gemacht werden.