Kreis Freudenstadt. Leistungswettkämpfe der Feuerwehr im Landkreis Freudenstadt werden am Freitag und Samstag, 16. und 17. September, wieder abgenommen. 31 Gruppen in den Leistungsstufen Bronze, Silber und Gold treten an. Die Wettkämpfe auf dem Marktplatz Freudenstadt beginnen am Freitag um 18 Uhr und am Samstag um 8 Uhr. Zu Gast sind auch einige Gruppen aus den Landkreisen Rottweil, Rastatt und Ludwigsburg sowie aus dem Stadtkreis Baden-Baden. Insgesamt rund 300 Feuerwehrfrauen und -männer werden dazu erwartet. 20 Schiedsrichter aus dem Kreis Freudenstadt bewerten die Leistungswettkämpfe.