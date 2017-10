Freudenstadt 250 Tiere bevölkern die Turnhalle

Freudenstadt. 14 verschiedene Kaninchenrassen und 20 Geflügelrassen waren vertreten. Ausgestellt hatten die Kleintierzuchtvereine Alpirsbach, Dornstetten, Freudenstadt, Mitteltal-Obertal und Sulz.

Als Gastgeber richtete der Kleintierzuchtverein Freudenstadt die Kreisschau aus. Vorsitzender Klaus Zwißler war mit dem Besuchsaufkommen an beiden Tagen zufrieden. Gerade am zweiten Tag fanden sich viele Familien mit Kindern ein. Gut an kam der Streichelzoo, wo die Besucher die Kaninchen auch auf den Arm nehmen konnten.

Etabliert hat sich bei der Jugend der Kanin-Hop. Das Hobby präsentierte Jugendleiterin Vivien Wingert vom hiesigen Kleintierzuchtverein.