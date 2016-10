Im Tanzzentrum Hermann in Freudenstadt wird gerade geprobt, was das Zeug hält. 250 Mädchen und Buben bereiten sich auf die große Kinder-Tanzshow am 22. und 23. Oktober jeweils um 16 Uhr im Kurtheater Freudenstadt vor. 36 Gruppen werden auf der Bühne auftreten und das Publikum mit bunten Kostümen, Tänzen und Geschichten in die Welt der Farben und der Fantasie entführen. Die ganze Geschichte gibt es im neuen Schwarzwälder Kinderboten, der wöchentlich erscheinenden Kinder-Abonnementzeitung des Schwarzwälder Boten. Mehr Infos unter www.schwarzwaelder-kinderbote.de. Foto: Wiegert