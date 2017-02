Freudenstadt - Höhepunkt des Fasnets-Wochenendes in Freudenstadt war der große Umzug am Samstagnachmittag. Mehr als 65 Gruppen mit rund 2000 Hästrägern nahmen daran teil. Das sonnige Wetter lockte zahlreiche Zuschauer an. Der Zug schlängelte sich in Richtung Festhalle, wo das närrische Treiben weiterging.