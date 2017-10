Freudenstadt 18. Rock-Oldies-Night: Zurück in die 70er

Beim Veranstalter, dem "Verein zur Erfüllung von Wünschen Sterbender", war man von der großen Besucherresonanz überwältigt. Zum Erlös trug eine Tombola bei. Vorsitzende Anja Broß, ihre Stellvertreterin Corinna Funk und Schatzmeister Markus Funk dankten allen Sponsoren und Beteiligten für ihre Unterstützung.

Nach der Begrüßung durch Moderator Andre Werner folgte mit der Band Slackjoint ein erster musikalischer Leckerbissen. Jung und beschwingt spielten die elf Musiker aus Wolfach, darunter drei Frauen im Alter zwischen 19 und 23 Jahren. Der spezielle Sound, garniert mit Soul, Rock, Pop und Ska, kam an. Munter tanzten die Besucher dazu. Die Band mischte mit verschiedenen Musikstilen und Stücken wie "Saturday in the Park", "Sunny" oder "Everybody needs Somebody" den Saal auf.

Zur guten Laune trugen die Sängerinnen Alexandra Wild und Leona Wild bei. In weiterer Besetzung waren Julia Zwikirs (Schlagzeug), Dominik Faitsch (Gitarre, Gesang), Philipp Schillinger (Gitarre, Gesang), Philipp Heitzmann (Piano, Gesang), Tobias Haupt (Saxofon), Jakob Zwikirs (Saxofon), Elias Kopp (Trompete), Sebastian Kopp (Trompete) und Andreas Schamm (Trompete) dabei. Bereits zum dritten Mal spielte die Wolfacher Gruppe zur Rock-Oldies-Nigth auf.