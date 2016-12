Kreis Freudenstadt (vr). Die Zeiten für "Bleifüße" im Kreis Freudenstadt werden härter: Im nächsten Jahr will der Kreis für 160 000 Euro stationäre Blitzer kaufen. Diesen Beschluss aus nichtöffentlicher Sitzung gab die Verwaltung am Montag bekannt. Die sogenannten "Starenkästen" sollen an Bundes- und vielbefahrenen Landstraßen aufgestellt werden. Die genauen Standorte sind offenbar noch nicht entschieden. Für 2017 plant der Kreis schon mal 10 000 Euro Bußgeld ein, ab 2018 dann 18 000 Euro jährlich.