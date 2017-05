Freudenstadt 16 000 Stunden ehrenamtliche Arbeit

Das ganze Jahr über sind 60 Dauerangebote im Programm des Familien-Zentrums. Dreh- und Angelpunkt sei der Tagestreff, sagten die beiden Vorsitzenden. 59 Kinder seien in der Kleinkinderbetreuung, davon 42 Kinder in Halbtagsgruppen und 18 in ganztägigen Kindergruppen. Das Familien-Zentrum sei vielschichtig vernetzt, so Elisabeth Eiermann und Elisabeth Gebele. Ihr Dank galt auch dem Jugendamt und dem Sozialamt des Landkreises für die gute Zusammenarbeit. Vor allem Marianne Reißing sei es gelungen, eine überregionale Vernetzung aufzubauen, so dass die Basisarbeit auch in den Landtag gelange und auf der Bundesebene ankomme, sagte Elisabeth Gebele. Derzeit habe der Verein 206 Mitglieder, darunter 33 Familienmitgliedschaften. Die Arbeit nach oben zu transportieren und die Stimme familienpolitisch zu erheben sei wichtig.

Über das "Stärke"-Programm der Landesregierung informierte Jugendamtsleiterin Charlotte Orzschig. Der Landkreis stocke die Landesgelder zusätzlich auf. Einen Überblick über die Finanzen des Familien-Zentrums gab Dorothea Hinrichs-Seeger. Durch große Renovierungsmaßnahmen am Mehrgenerationenhaus in Höhe von 57 000 Euro habe man in diesem Jahr mit einem Minus von rund 38 000 abgeschlossen. Erfreulich sei, dass im Jubiläumsjahr mehr Spenden eingegangen seien. Der Gewinn vom Jahr zuvor sei in den notwendigen Investitionen aufgegangen. Bei den anstehenden Neuwahlen wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder Marianne Reißing, Elisabeth Gebele, Elisabeth Eiermann und Gesine Junghans in ihren Ämtern bestätigt. Sandra Vieth, die mehrere Jahre Kassenprüferin im Verein war, wurde verabschiedet. Für sie wurde Lilli Schock gewählt.

Elisabeth Gebele wurde für ihre 20-jährige Mitgliedschaft und ihr Engagement geehrt und erhielt eine Gartenbank samt Picknickkorb als Geschenk. Ebenfalls eine Gartenbank erhielt Christel Girmendonk für ihr langjähriges Engagement. Geehrt wurden zudem Sandra Fahrner und Frigga Mehlhorn.