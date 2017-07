Freiburg Woodstock und die Schallplatte

Ein halbes Jahrhundert ist seit dem "Summer Of Love" von 1967 und seiner unvergleichlichen Aufbruchsstimmung ins Land gezogen. Während heute eine mächtige politische Strömung in den USA die Uhr vor die Hippie-Revolution zurückdrehen möchte, bietet das Carl-Schurz-Haus Freiburg mit seiner Schallplattencover-Ausstellung eine Rückschau in die psychedelische Ära blühender Gegenkultur an: Auf der Vernissage heute, Dienstag, um 19.30 Uhr zeigt das Institut aufwendig gestaltete Hüllen von Plattencovern ikonischer amerikanischer Künstler dieser Zeit.

Wie eine noch ziemlich verschlafene Bundesrepublik auf den Boom der Blumenkinder-Bohème blickte, dokumentiert die Foyerschau in diesem Jahr: Die Ausstellung vereint eine handverlesene Auswahl von Vinylplattencovern aus dem Dunstkreis von Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Who und den Grateful Dead. Neben zahlreichen aufwendig illustrierten Hüllen legendärer Alben zeigt das Institut auch Original-Abspielgeräte jener bewegten Rock-Epoche.

Die Exponate kuratiert Musikwissenschaftler Knut Holt­sträter vom Zentrum für Populäre Kultur und Musik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg gemeinsam mit den Teilnehmern seines Seminars Die Schallplatte. Der Vinylexperte führt mit einem Vortrag in die Ausstellung ein, die bis zum 8. September jeweils von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 15 Uhr zu sehen ist.