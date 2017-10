Anlässlich der Ausstellung "Gurs – Bilder des Unvorstellbaren" von Karl Vollmer zeigt die Katholische Akademie Freiburg mehrere Filme. Den Auftakt bildet am 27. Oktober um 19 Uhr der Dokumentarfilm "Judith und der Mann von Schindlers Liste", in dem die zwölfjährige hochbegabte Geigerin Judith in Kontakt mit dem 80-jährigen Michael Emge kommt, der überlebte, weil er auf Schindlers Liste stand. Die Geigerin Judith Stapf (Bild) ist im Anschluss live zu erleben. Foto: Bollen