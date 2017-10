Freiburg Sexualmord: Wollte Hussein K. flüchten?

Weitere Frau entkommt mit dem Taxi

In der Tram war zudem eine aus Südkorea stammende Frau im Blickfeld des Angeklagten. Die Zeugin stieg zusammen mit Hussein K. an der Endhaltestelle in Freiburg-Littenweiler aus und wurde dort von ihm angesprochen. Er habe sie vergewaltigen wollen, sagte K. später – angeblich – gegenüber einem anderen Zeugen in der U-Haft. Die Frau konnte entkommen, indem sie sich ein Taxi nahm. Vor Gericht erschien sie nicht, da sie derzeit im Krankenhaus liegt.

Videoaufzeichnungen aus der Straßenbahn in der Tatnacht zeigen Hussein K. unter anderem beim Ein- und Aussteigen. Einen betrunkenen oder berauschten Eindruck kann man aus den Bildern nicht ableiten. Hussein K. hatte behauptet, die Tat an Maria L. spontan im Vollrausch begangen zu haben. Dass Staatsanwalt Eckart Berger ihm die Spontaneität nicht glaubt, machte er nochmals deutlich. Die Videos belegten eindeutig, dass Hussein K. in der Zeit vor dem Mord intensiv Kontakt zu Frauen gesucht habe, sagte der Ankläger. Der Prozess wird kommende Woche fortgesetzt.