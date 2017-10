Freiburg Sexualmord: Hussein K. hat bei Alter gelogen

Die anwesenden Zeugen hingegen zeichneten in ihren Aussagen ein Bild des Angeklagten, das nicht wirklich zu den schweren Vorwürfen gegen Hussein K. passen will.

Der erste junge Zeuge des Tages schilderte den Mordverdächtigen beispielsweise als freundlichen Kumpel, mit dem er sich wiederholt zum Trinken im Freiburger Colombipark getroffen habe. Eine halbe Flasche Wodka pro Person sei üblich gewesen, erklärte der Zeuge, dem gegenüber sich Hussein K. als Erwachsener ausgegeben haben soll. Auch bei den beiden Zeugen, die nach dem jungen Flüchtling vernommen wurden, ging es um die Frage nach dem Alter von Hussein K.: Die beiden 58 und 34 Jahre alten Beschäftigten der Sozialbehörden im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und in Freiburg hatten bei der Regi­strierung in Freiburg und im Zusammenhang mit dessen Unterbringung in einer Pflegefamilie in der Stadt mit Hussein K. zu tun. Beide berichteten, dass sie keine Zweifel an den Angaben des Angeklagten gehabt hätten, als dieser im Herbst 2015 behauptete, noch minderjährig zu sein. Ähnliches sagten auch die Lehrer aus, die Hussein K. unter anderem in Deutsch und Holzarbeiten unterrichteten.

Im Mittelpunkt des Interesses stand jedoch die Aussage der Pflegemutter (56), bei deren Familie Hussein K. zur Zeit des Mordes an Maria L. lebte: Die Frau berichtete in ihrer Aussage, dass Hussein K. im Haus ihrer Familie sehr selbstständig gelebt und sich in seiner 70 Quadratmeter großen Einliegerwohnung selbst versorgt habe. Dafür habe er monatlich 400 Euro erhalten und sich manchmal durch Gartenarbeit etwas dazuverdient. Einen engen Anschluss an die Familie, zum Beispiel bei gemeinsamen Mahlzeiten, habe es aber weitgehend nicht gegeben. Der Angeklagte habe hierfür wenig Interesse gezeigt.