Freiburg Selbstmordversuch in der U-Haft?

Klar ist jedoch: Wenn Hussein K. als Erwachsener vor einem Schwurgericht landet, die Richter aber am Ende noch Zweifel an seinem Alter von mindestens 22 Jahren haben, platzt der Prozess. In diesem Fall müsste das Verfahren vor dem Jugendgericht erneut aufgerollt werden. Umgekehrt ist es aber so, dass ein Jugendgericht K. als Heranwachsenden behandeln und je nach diagnostiziertem Entwicklungsstand des Angeklagten wie einen Erwachsenen verurteilen kann, so Michael Mächtel weiter. Da Altersgutachten immer mit einer gewissen Unsicherheit behaftet seien, stehe dieser Weg derzeit im Raum.

Hussein K. war im Herbst 2015 als angeblich minderjähriger afghanischer Flüchtling in Freiburg angekommen und in die Obhut einer Familie im Osten der Stadt gegeben worden. Später stellte sich heraus, dass er bereits 2013 in Griechenland einen Mordversuch an einer jungen Frau begangen hatte und dafür 2014 zu zehn Jahren Haft verurteilt worden war, wovon er aber nur eine kurze Zeit absitzen musste. Davor könnte K. möglicherweise im Iran gelebt haben: Dies soll er 2013 bei seiner Verhaftung in Griechenland angegeben haben.