Freiburg Neue Gesichter des Jazz

"Die neuen Gesichter des deutschen Jazz", so nennt das Magazin "Stern" das Trio um Bernhard Schüler (Piano) mit Omar Rodriguez Calvo (Bass) und Schlagzeuger Stephan Emig und vergibt Höchstnoten für ihre CDs.

Seit Entstehung der Band 1999 hat Triosence in Deutschland so ziemlich alles abgeräumt, was es an Jazzpreisen zu gewinnen gibt und auch im Ausland zählt sie mittlerweile zu den erfolgreichsten Jazzimporten. So schreibt das japanische "Swing Journal" anlässlich ihres Debütalbums "First Enchantment" 2002 beispielsweise vom "Pianotrio, das unseren Eindruck vom steifen deutschen Jazz weggewischt hat".

Im ihrem Tourplan stehen neben Deutschland Konzerte und Tourneen in den USA, Brasilien, Japan, Taiwan, Malaysia, Spanien, Norwegen, Türkei, Libanon, Albanien und mehr. Über die Jahre hat die Band einen unverwechselbaren eigenen Stil entwickelt, den sie selbst als "Songjazz" bezeichnet. Die melodiebetonte Mischung aus Jazz, Fusion, Folk und World Music überzeugt nicht nur Kenner sondern auch jene, die mit Jazz bislang wenig anfangen konnten.