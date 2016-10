Loßburg/Freiburg Schwarzwald bietet finstere Film-Kulisse

Die Geschichte ist unverändert aktuell

Bleibtreu hat eine der Hauptrollen. Als "Holländer-Michel" macht er dunkle Geschäfte. Der Schwarzwälder Köhler Peter Munk, so die Geschichte in Märchen und Film, erhofft sich Reichtum und Anerkennung. Er verkauft dafür sein Herz und lässt sich stattdessen einen Stein in die Brust setzen. Das wird ihm zum Verhängnis. Der Köhler stürzt ins Unglück, verliert sich selbst und die Liebe seiner Lisbeth – und versucht, beides wiederzufinden.

"Durch die authentische Umgebung hatten wir ein ganz besonderes Arbeitserlebnis", erinnert sich Bleibtreu an die Dreharbeiten vor einem Jahr im Schwarzwald. Regisseur Naber entschied sich bewusst für die Region als Spielort. "Am Originalschauplatz zu drehen, heißt, die Geschichte ernst zu nehmen", sagt der ­45-Jährige. Auch das Märchen hat hier seinen Schauplatz. Und der Schwarzwald ist darin mehr als nur idyllische Märchenlandschaft.

"Das kalte Herz" ist Nabers dritter Spielfilm. Mit dem Drehbuch für das Bergsteigerdrama "Nordwand" hatte der Baden-Badener 2008 seinen ersten Kinoerfolg, seit 2009 führt er auch Regie. Aber es ist nicht die erste Verfilmung des Hauff-Märchens. 1924 entstand der erste Spielfilm, damals noch in Schwarz-Weiß. Weitere folgten. 1950 wurde aus dem Märchen eine der erfolgreichsten Kinderfilmproduktionen der DDR. 2014 entstand ein Spielfilm für das ZDF, die bislang aktuellste Verfilmung.

Naber hat sich frei gemacht von diesen Filmen und setzt andere Akzente, er interpretiert "Das kalte Herz" neu. Die Geschichte, sagt Bleibtreu, sei unverändert aktuell. "Es ist ein sehr schön gearbeiteter und spannender Film. Er erzählt eine grundlegende Geschichte, die nie alt wird und die nie aus der Mode kommt – und die auch heute seine Richtigkeit hat." Es gehe um die Frage, wonach der Mensch strebe und was der Preis dafür sei. In erster Linie wolle er selbst aber unterhalten, sagt Bleibtreu. "Wenn die Moralkeule geschwungen wird, schreckt mich das ab." Der Film versuche, die Zuschauer zu fesseln und sie mitnehmen in seine Welt. Mit dem erhobenen Zeigefinger werde nicht gearbeitet. Gedreht wurde im Schwarzwald, aber auch am Elbsandsteingebirge in Sachsen, bei Wuppertal sowie – wie der DDR-Film – im Studio Babelsberg in Potsdam.